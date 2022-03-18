Нью-Йорк 40-х годов на снимках Стэнли Кубрика

Знаменитый режиссер и сценарист Стэнли Кубрик оказал огромное влияние на американский кинематограф. Тим Бартон и братья Коэны в своих фильмах отдали дань уважения Кубрику, а Стивен Спилберг сказал: “Никто не мог бы снять картину лучше, чем он”.