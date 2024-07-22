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Видео со связанным ребенком на пляже в Крыму заинтересовались органы

Видео со связанным ребенком на пляже в Крыму заинтересовались органы

Зачем и почему женщина сопровождающая мальчика связала ему руки решила установить прокуратура. Видео озадачило как свидетелей произошедшего, так и зрителей в социальных сетях, усмотревших произвол и насилие над малолетним.

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