Видео со связанным ребенком на пляже в Крыму заинтересовались органы

Зачем и почему женщина сопровождающая мальчика связала ему руки решила установить прокуратура. Видео озадачило как свидетелей произошедшего, так и зрителей в социальных сетях, усмотревших произвол и насилие над малолетним.
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