Создано антитело против рака крови при множественной миеломе

Исследователи из Комплексного онкологического центра клиники Мэйо в США разработали антитело, которое предотвращает прогрессирование предраковой формы низкостепенной множественной миеломы высокого риска в активный рак крови.
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