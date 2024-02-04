Да говорите уже на азербайджанском! В парламенте предложили армянам “забыть о Карабахе”

Ваагн Алексанян из правящей фракции “Гражданский договор” предложил сконцентрироваться на “главной цели”, а не думать об утратахКогда кажется, что дно пробито, с другой стороны умудряются постучать депутаты правящей фракции армянского парламента.
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