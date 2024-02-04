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  • Эльдар Алиев
    Дааааа🤦‍♂️опять 💴 решают все🤬В городе Электрос...
  • Игорь Петров
    Он правЧёрный парень обм...
  • Федор Родников
    Охрененная "победа"-повредить эл.подстанцию взамен утопленного боевого корабля.Надо уже Киев стереть с лица земли не ...Вот вам и ответка...

Да говорите уже на азербайджанском! В парламенте предложили армянам “забыть о Карабахе”

Да говорите уже на азербайджанском! В парламенте предложили армянам “забыть о Карабахе”

Ваагн Алексанян из правящей фракции “Гражданский договор” предложил сконцентрироваться на “главной цели”, а не думать об утратахКогда кажется, что дно пробито, с другой стороны умудряются постучать депутаты правящей фракции армянского парламента.

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