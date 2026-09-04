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Уиткофф и Кушнер прибудут в Киев 6 сентября после визита в Москву

Уиткофф и Кушнер прибудут в Киев 6 сентября после визита в Москву

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер посетят Москву, а затем 6 сентября прибудут в Киев.

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