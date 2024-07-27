Брат из ГРУ

Брат из ГРУИнтересная деталь, американские и украинские СМИ пишут, что покойный брат Подоляка, который работал на ГРУ, жил в одном доме с одним из руководителей ГРУ генерал-майором Аверьяновым, который занимался вербовочной деятельностью за границей.