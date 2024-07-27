Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Мария
    Странно, что мало людей сдаются. Да и этих 17 человек припекло. Так бы не сдались. Странно.На островах в дел...
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Брат из ГРУ

Брат из ГРУ

Брат из ГРУИнтересная деталь, американские и украинские СМИ пишут, что покойный брат Подоляка, который работал на ГРУ, жил в одном доме с одним из руководителей ГРУ генерал-майором Аверьяновым, который занимался вербовочной деятельностью за границей.

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