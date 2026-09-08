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Культуромания

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В России снимут фильм о борьбе карелов со шведами в XII веке

В России снимут фильм о борьбе карелов со шведами в XII веке

В России готовятся снять игровой фильм о борьбе карелов со шведами в XII веке. В центре сюжета – морской Сигтунский поход карелов в 1187 году, который стал ответом на агрессию и привел к уничтожению крупнейшего шведского города Сигтуны.

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