Терапевт рассказала, как легче перенести магнитные бури

Есть пять способов Во вторник, 30 июля, Землю накрыла мощная магнитная буря. Терапевт Надежда Чернышева рассказала «Вечерней Москва», что геомагнитные удары будут особенно опасны для людей с хроническими заболеваниями и проблемами с сердцем.