Тарпищев раскрыл потенциал Медведева после поражения на US Open 2026

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал потенциал Даниила Медведева. После поражения от Фрэнсиса Тиафо в четвёртом туре Открытого чемпионата США 2026 года, Медведев отметил изменение отношения к своим неудачам с возрастом.
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