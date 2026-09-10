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Царьград

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Тарпищев раскрыл потенциал Медведева после поражения на US Open 2026

Тарпищев раскрыл потенциал Медведева после поражения на US Open 2026

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал потенциал Даниила Медведева. После поражения от Фрэнсиса Тиафо в четвёртом туре Открытого чемпионата США 2026 года, Медведев отметил изменение отношения к своим неудачам с возрастом.

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