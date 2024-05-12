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США направили Украине новый пакет военной помощи из-за продвижения армии РФ под Харьковом

США направили Украине новый пакет военной помощи из-за продвижения армии РФ под Харьковом

Соединенные Штаты направили Украине новый пакет военной помощи на сумму в 400 миллионов долларов, который призван помочь украинским вооруженным силам в противостоянии российскому военному наступлению в районе Харькова.

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Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
А отдавать кто будет?
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