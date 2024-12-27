КХЛ вынес вердикт по эпизоду с тяжелой травмой Кузнецова

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) вынес вердикт по эпизоду с участием игрока московского ЦСКА Владислава Провольнева и форварда петербургского СКА Евгения Кузнецова, в котором последний получил тяжелую травму.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии