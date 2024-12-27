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КХЛ вынес вердикт по эпизоду с тяжелой травмой Кузнецова

КХЛ вынес вердикт по эпизоду с тяжелой травмой Кузнецова

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) вынес вердикт по эпизоду с участием игрока московского ЦСКА Владислава Провольнева и форварда петербургского СКА Евгения Кузнецова, в котором последний получил тяжелую травму.

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