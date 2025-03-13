МЧС запретило сбивать БПЛА подручными предметами

МЧС опубликовало рекомендации для граждан о действиях при наличии беспилотников в воздухе. В ведомстве настоятельно призвали не пытаться сбивать дроны самостоятельно и избегать приближения к упавшим аппаратам.
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