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МЧС запретило сбивать БПЛА подручными предметами

МЧС опубликовало рекомендации для граждан о действиях при наличии беспилотников в воздухе. В ведомстве настоятельно призвали не пытаться сбивать дроны самостоятельно и избегать приближения к упавшим аппаратам.

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