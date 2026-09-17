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warontherocks

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A Body Blow? The War on Iran and U.S. Military Readiness

A Body Blow? The War on Iran and U.S. Military Readiness

The war against Iran is putting new strains on U.S. military readiness by consuming munitions and missile defense interceptors, as well as through extended deployments, sustained operational demands, and the diversion of forces and attention from other theaters.

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