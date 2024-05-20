Банк России до 2 июня проводит на Камчатке акцию "Неделя монет"

Сегодня стартует акция "Неделя монет", организованная Центральным банком Российской Федерации. Жители Камчатского края имеют возможность сдать накопленные дома монеты и обменять их на банкноты или перевести средства на свой банковский счет до 2 июня включительно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии