Дроны "Север" уничтожили 75 складов ВСУ в Харьковской области

Дроны подразделения "Север" уничтожили более 75 полевых складов в Харьковской области с начала сентября.
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