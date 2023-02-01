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Переговоры по трансферу Энцо в «Челси» длились больше 20 часов. Сделка почти сорвалась перед закрытием окна

Фабрицио Романо рассказал подробности перехода Энцо Фернандеса в «Челси». Полузащитник «Бенфики» перешел к «синим» в последний день трансферного окна за рекордные для АПЛ 121 млн евро.

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