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Курские новости

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Железногорский суд взыскал с родителей за оскорбительные ролики школьников

Железногорский суд взыскал с родителей за оскорбительные ролики школьников

Суд обязал родителей школьниц выплатить учителям по 60 тысяч рублей за оскорбительные видеоролики, размещённые в соцсети.

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