Казанда яшәүче егетне мошенникларда курьер булып эшләгән өчен штрафка тартканнар

Казанда яшәүче егеткә мошенникларда курьер булып эшләгән өчен штраф салганнар. ТР прокуратурасы хәбәр иткәнчә, 18 яшьлек егет билгесез кешеләр белән сүз куешкан һәм, алдан бүленгән рольләр нигезендә, алданган кешеләрдән акча алган, ә аннары мошенниклар күрсәткән банк счетларына күчергән.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии