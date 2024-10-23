За миллион рублей во всероссийском конкурсе могут побороться молодые архитекторы из Севастополя.Город нуждается в свежих идеях, заявляют организаторы, и приглашают к участию студентов вузов в возрасте от 17 до 35 лет представить свои проекты, которые можно будет реализовать в рамках программы «Формирование комфортной городской сред.