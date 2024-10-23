За миллион рублей во всероссийском конкурсе могут побороться молодые архитекторы из Севастополя.Город нуждается в свежих идеях, заявляют организаторы, и приглашают к участию студентов вузов в возрасте от 17 до 35 лет представить свои проекты, которые можно будет реализовать в рамках программы «Формирование комфортной городской сред.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Гражданку Украины задержали в Крыму — женщина передавала СБУ сведения о расположении российских войск в Херсонской области
- Михаил Шеремет: Граждане Молдавии поют «Катюшу» перед участками для голосования на выборах в Москве
- В Одессе ликвидирован ТЦКашник-полицай, в Кривом Роге русской ракетой накрыло инженеров НАТО, о которых не пишут в сводках
Свежие комментарии