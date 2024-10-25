Алтайских строителей призвали снизить "ужасно дорогие" цены на квартиры

С данным обращением выступили профсоюзы работников строительства Председатель алтайского профсоюза работников строительства Андрей Замороко призвал власти и строителей подумать над тем, как уменьшить стоимость жилья.
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