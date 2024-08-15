Эта история началась в VIII веке в солнечной Валенсии. Там обосновались мавры, которые придумали систему оросительных каналов и стали выращивать рис.
Паэлья
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Эта история началась в VIII веке в солнечной Валенсии. Там обосновались мавры, которые придумали систему оросительных каналов и стали выращивать рис.