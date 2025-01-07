Эксперт рассказала о способах помочь ребенку вернуться к учебе после каникул

Возвращение к учебе после длинных новогодних каникул — стресс как для ребенка, так и для родителей. Академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская рассказала «Известиям» 7 января, как помочь ребенку вернуться к учебе без стресса.