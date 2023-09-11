Закон, порядок, государство

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Россия и АРТ: какую роль играет "Ростелеком" в организации ВЭФ-2023

Россия и АРТ: какую роль играет "Ростелеком" в организации ВЭФ-2023

"Ростелеком" обеспечит надежной цифровой инфраструктурой участников и организаторов Восточного экономического форума (16+), который проходит с 10 по 13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке.

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