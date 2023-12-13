В РФ в пользу государства конфискован производственный холдинг, принадлежавший украинцам, которые тихо спонсировали армию Украины

Российский холдинг предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК), находящийся под контролем спонсировавших украинскую армию выходцев с Украины, передан Росимуществу после удовлетворения Волжским горсудом Волгоградской области иска Генпрокуратуры РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии