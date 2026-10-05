В Ростовской области водитель бензовоза тяжело ранен при атаке БПЛА

В Ростовской области уничтожили 5 дронов ВСУ, водитель бензовоза с тяжелыми ожогами в реанимации.Ростовская область в ночь на понедельник, 5 октября, подверглась атакам дронов ВСУ.
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