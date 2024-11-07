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Закон и Порядок

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Европейцы под Дубом, или вечная басня

Европейцы под Дубом, или вечная басня

Жители Барселоны победили — заставили Гугл убрать с карты маршрут автобуса № 116, которым пользовались туристы, желающие доехать до знаменитого парка Гуэль.

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