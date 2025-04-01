Невероятно: Жизель Бундхен показала идеальную фигуру через месяц после родов

Модель совершенно счастлива с Валенте. Родившая недавно Жизель Бундхен находится в отменной форме LEGION-MEDIAФанаты Жизель Бундхен не могут поверить своим глазам: всего через месяц после родов 44-летняя модель выглядит так, будто бы она вовсе не была беременна и не рожала.