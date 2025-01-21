Названа причина решения Трампа повременить с введением пошлин на товары из Китая

Решение вступившего в должность президента США Дональда Трампа повременить с введением обещанных им значительных импортных пошлин в отношении Китая, Канады и Мексики связано с намерением побудить эти страны добровольно пойти на уступки в вопросах торговли.
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