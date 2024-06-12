Ида Галич, Анна Чиповская, Галина Юдашкина, Константин Эрнст на светском ужине в Москве

Во вторник 11 июня ресторан русской кухни “Кафе Пушкинъ” отмечал 25-летие. Поздравить ресторатора Андрея Деллоса пришли многие герои светской Москвы: Константин Эрнст, Олег Шелягов, Анна Чиповская, Ида Галич, Полина Киценко, Галина Юдашкина, Сергей Минаев, Карен Шахназаров, Сергей Капков, Лариса Гузеева, Леонид Якубович, Владимир Спиваков, Наталья и Мурад Османн, Екатерина Земская, Анна Цуканова-Котт, Мария Виноградова и многие другие.
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