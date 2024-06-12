SPLETNIK
ГЛАВНАЯХРОНИКАМОДАКРАСОТАКИНОСВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPLETNIK

520 подписчиков

Ида Галич, Анна Чиповская, Галина Юдашкина, Константин Эрнст на светском ужине в Москве

Ида Галич, Анна Чиповская, Галина Юдашкина, Константин Эрнст на светском ужине в Москве

Во вторник 11 июня ресторан русской кухни “Кафе Пушкинъ” отмечал 25-летие. Поздравить ресторатора Андрея Деллоса пришли многие герои светской Москвы: Константин Эрнст, Олег Шелягов, Анна Чиповская, Ида Галич, Полина Киценко, Галина Юдашкина, Сергей Минаев, Карен Шахназаров, Сергей Капков, Лариса Гузеева, Леонид Якубович, Владимир Спиваков, Наталья и Мурад Османн, Екатерина Земская, Анна Цуканова-Котт, Мария Виноградова и многие другие.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх