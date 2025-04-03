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Кулеба плачется: без США европейцы не обеспечат свои войска на Украине

Кулеба плачется: без США европейцы не обеспечат свои войска на Украине

Европейские страны не смогут перебросить на Украину десятки тысяч солдат без поддержки США. У них недостаточно логистических возможностей и нет такого количества резервов, которые понадобятся для обеспечения такой кампании.

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