Кулеба плачется: без США европейцы не обеспечат свои войска на Украине

Европейские страны не смогут перебросить на Украину десятки тысяч солдат без поддержки США. У них недостаточно логистических возможностей и нет такого количества резервов, которые понадобятся для обеспечения такой кампании.
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