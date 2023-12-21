Бразилец Москардо из «Коринтианса» переходит в «ПСЖ»

В зимнее трансферное окно состав «ПСЖ» пополнит Габриэл Москардо. Как сообщает в соцсетях Фабрицио Романо, условия сделки уже согласованы: «ПСЖ» заплатит «Коринтиансу» 22 миллиона евро и еще до миллиона в качестве бонусов.