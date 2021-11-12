Военные врачи ЦВО оказали помощь более 80 пациентам с тяжелой формой COVID-19 в Хакасии

Военные врачи ЦВО оказали помощь более 80 пациентам с тяжелой формой COVID-19 в Хакасии

Кроме этого военные медицинские сестры проводят круглосуточный контроль за состоянием пациентов, ассистируют при проведении реанимации пациентов и выполняют врачебные назначения.

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