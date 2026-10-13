В БФУ Канта создали гель с золотом и железом для борьбы с раком

Ученые БФУ им. Канта разработали микрочастицы из золота и железа, способные уничтожать раковые клетки одновременно под действием света и магнитного поля.
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