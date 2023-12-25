Владимир Путин примет участие в саммитах ЕАЭС и СНГ в Петербурге

Подобные встречи российский лидер проводит каждый год. Президент РФ Владимир Путин перед Новым годом соберёт в Петербурге своих коллег из ближнего зарубежья, а именно руководителей стран Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза.
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