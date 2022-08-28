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В Узбекистане прошла торжественная церемония закрытия международного кинологического конкурса АрМИ-2022 «Верный друг»

В Узбекистане прошла торжественная церемония закрытия международного кинологического конкурса АрМИ-2022 «Верный друг»

Соревнования военных кинологов проходили в пять этапов: «Послушание»,«Защитная служба», «Дог-биатлон (индивидуальная гонка)», «Дог-биатлон (эстафета)» и «Гонка чемпионов».

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