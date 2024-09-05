Собянин: Москва расширяет возможности для применения роботической хирургии

В столице реализуется программа по модернизации больниц и поликлиник В ведущих онкологических клиниках города установлено семь новых роботизированных систем для проведения операций, о чем сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
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