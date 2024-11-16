Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 978 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Руси
    Ну а на каком им ещё общаться, если мать с отцом говорили на русском, на родном? Может им на иврит перейти? )))На Украине заявил...
  • Мария
    Ира! Украинская мова ни в одной профессии не используется!!! Возьмём медицину. Разве врач станет называть ягодицы на ...На Украине заявил...
  • Karmadon
    Похоже, и вы от них недалеко ушли. Черт с ним, со странами, но ведь такое население ничего не стоит убедить, что атом...США в образовател...

В России назвали позицию премьера Польши по Украине «адским цинизмом»

В России назвали позицию премьера Польши по Украине «адским цинизмом»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что Украину нельзя нельзя обсуждать без Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АНГЕЛ АНГЕЛ
А с кем в хохлостане вести переговоры если там нет вообще легитимной власти? В такой ситуации любой Мыкола может представлять интересы хохлов. Вот только досада, юридической силы они иметь не будут. Если даже в хохлостане пройдут выборы и будет избрана новая власть, то она все ранее подписанные договора и предварительные договоренности не признают... Так что пока в хохлостане безвластие нет смысла вообще о чем то говорить. Верить США, европолитикам это безумие т.к. опыт уже был с Минскими соглашениями и переговорами в Турции. Есть задачи СВО которые должны быть завершены в полном объеме и только на условиях России. То что после хохлостана желающих занять их место поверьте очередь, так зачем России оставлять угрозу своей безопасности с территории хохлостан....
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх