В России назвали позицию премьера Польши по Украине «адским цинизмом»

АНГЕЛ АНГЕЛ

А с кем в хохлостане вести переговоры если там нет вообще легитимной власти? В такой ситуации любой Мыкола может представлять интересы хохлов. Вот только досада, юридической силы они иметь не будут. Если даже в хохлостане пройдут выборы и будет избрана новая власть, то она все ранее подписанные договора и предварительные договоренности не признают... Так что пока в хохлостане безвластие нет смысла вообще о чем то говорить. Верить США, европолитикам это безумие т.к. опыт уже был с Минскими соглашениями и переговорами в Турции. Есть задачи СВО которые должны быть завершены в полном объеме и только на условиях России. То что после хохлостана желающих занять их место поверьте очередь, так зачем России оставлять угрозу своей безопасности с территории хохлостан....