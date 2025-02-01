Взрыв на борту или внешнее воздействие: появились версии второй за два дня авиакатастрофы в США

В США произошла уже вторая за два дня авиационная катастрофа с гибелью людей. Вначале над рекой Потомак столкнулись региональный самолет и военные вертолет, погибли 67 человек, а вечером 31 декабря упал сразу после взлета реактивный легкомоторный самолет санитарной авиации Lear 55, погибли 6 ….