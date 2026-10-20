Открыт набор в «Литературную гостиную» библиотеки № 239 на улице Родионовской, 9. В нее принимают жителей района 55+.
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