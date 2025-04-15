Сотрудники транспортной полиции задержали предполагаемых похитителей видеокамер из электропоезда сообщением Москва – Ожерелье

В Московской области в дежурную часть линейного отдела полиции на железнодорожной станции Кашира поступило сообщение от директора моторвагонного депо Домодедово о том, что при обходе электропоезда, прибывшего с направления Москва – Ожерелье, машинисты обнаружили пропажу в общей сложности 10 камер видеонаблюдения, которые были установлены в тамбурах.
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