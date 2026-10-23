Средняя стоимость видеокарты достигла 49,8 тысячи рублей против 38,1 тысячи рублей годом ранее, что составляет рост на 30,6% в годовом выражении и на 17,1% относительно второго квартала 2026 года.
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