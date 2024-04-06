В центральный аппарат СК России будет представлен доклад о ходе расследования обстоятельств травмирования граждан в результате утечки бытового газа в Республике Дагестан

5 апреля 2024 года в результате утечки бытового газа и его последующего воспламенения в частном жилом доме в городе Избербаше Республики Дагестан трое человек, в том числе малолетний ребенок, получили ожоги различной степени и в тяжёлом состоянии доставлены в медицинское учреждение.