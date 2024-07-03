Банки.ру
ГлавнаяТемыДобавить свою темуЛучшие темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Банки.ру

95 047 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vitaly Arkhipov
    Это какие ветераны России ? Уж не палаты ли №6.Ограничение в пра...
  • Eduard
    Это просто карта с счетом,зарплата там или нет,не важно.Можете другую зарплату на нее сделать не имеет значения!Аналитик пояснила...
  • Людмила Лепаева
    Кто выживал в 90стые ничего не хотят предложитьВ России хотят вв...

В Москве пройдет Международный ПЛАС-Форум «Платежный бизнес и денежное обращение»

В Москве пройдет Международный ПЛАС-Форум «Платежный бизнес и денежное обращение»

10-11 сентября 2024 года в Москве (гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2) пройдет Международный ПЛАС-Форум «Платежный бизнес и денежное обращение», одно из ключевых межотраслевых мероприятий, посвященное современному состоянию и тенденциям развития наиболее актуальных направлений цифровизации государственных сервисов, e-GOV, банкинга, AI, платежной индустрии, финтеха, кибербезопасности, торгового ритейла, массовых дистанционных сервисов и их взаимовыгодного сотрудничества.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх