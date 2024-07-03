В Москве пройдет Международный ПЛАС-Форум «Платежный бизнес и денежное обращение»

10-11 сентября 2024 года в Москве (гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2) пройдет Международный ПЛАС-Форум «Платежный бизнес и денежное обращение», одно из ключевых межотраслевых мероприятий, посвященное современному состоянию и тенденциям развития наиболее актуальных направлений цифровизации государственных сервисов, e-GOV, банкинга, AI, платежной индустрии, финтеха, кибербезопасности, торгового ритейла, массовых дистанционных сервисов и их взаимовыгодного сотрудничества.