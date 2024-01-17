Евросоюз сильно ударит: последствия конфискации российских активов Евгения КомароваУсиление геополитической напряженности подняло вопрос о потенциальной конфискации российских активов, замороженных в 2022 г.
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