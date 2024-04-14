Глава Курганской области предупредил о сложной ситуации с подъемом воды ночью

Телеграм-канал губернатора Курганской области Вадима Шумкова Грядущей ночью ожидается очень сложная ситуация с подъемом воды в Курганской области, сообщил губернатор региона Вадим Шумков в своем Telegram-канале.
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