Если природа наградила вас хрупкими формами, шопинг превращается в сплошное удовольствие. А если пропорции несколько отличаются от 90-60-90? Как правильно и с удовольствием совершать покупки в этом случае, рассказывает plus size модель Катя Жаркова.

"Шопинг - это так здорово!" - в один голос восклицают мои худые подруги. Для них это, наверное, очень здорово, а для нас, девочек со знаком плюс… это совсем не здорово.
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