Мэр рассказал, какие разработки резидентов кластера «Ломоносов» конкурируют с зарубежными

Потребность в импортозамещении стала одним из драйверов развития московского производства. Комплексная система поддержки бизнеса от властей заточена на то, чтобы оказать содействие новым разработкам и производству отечественной продукции.
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