11 признаков того, что вам лгут

Согласно статистике, каждый человек ежедневно хотя бы один раз говорит неправду. Это может быть как безобидная ложь – например, «опоздал, потому что застрял в лифте» – так и существенная, которая может повлиять на развитие событий или отношения между людьми.
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