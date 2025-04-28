11 признаков того, что вам лгут

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Согласно статистике, каждый человек ежедневно хотя бы один раз говорит неправду. Это может быть как безобидная ложь – например, «опоздал, потому что застрял в лифте» – так и существенная, которая может повлиять на развитие событий или отношения между людьми.

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