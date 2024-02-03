«Шикарный образ Эмили Ратаковски»: поклонники не узнали Викторию Бекхэм

Кому-то новый образ певицы и модельера показался неудачным Фото: социальные сети Виктория Бекхэм давно считается иконой стиля, однако она, в отличие звезд, никогда не была замечена в любви к пластическим операциям.
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