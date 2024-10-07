Эта ягода — самая вредная: а мы едим ее покупаем как деликатес, еще и детей заставляем есть Сергеева ТатьянаВ мире правильного питания постоянно появляются новые открытия, и с каждым годом ученые находят всё больше противоречий в отношении привычных продуктов.